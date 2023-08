Dimissioni Mancini | da Spalletti a Allegri | le quote per il nuovo ct

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 13 agosto 2023) (Adnkronos) – Chi sarà ilct della Nazionale dopo ledi Roberto? Il terremoto sulla panchina azzurra arriva ad un mese dall’inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Chi sostituiràalla guida della Nazionale per cercare di non fallire l’appuntamento agli Europei del 2024, dove l’Italia si presenta come campione in carica. Eurobet – segnala l'agenzia Agimeg – ha già aperto lesulct degli azzurri. Al momento sembrano favoriti due 'disoccupati' di lusso come Lucianoed Antonio Conte. Leper vederli sulla panchina della Nazionale è, rispettivamente, a 2.50 e 3.00. Seguono tanti ex campione del mondo. Si va da Cannavaro, dato a 8.00, a Filippo Inzaghi (10.00). passsando per Gattuso (11.00) e De ...