Dimissioni Mancini | Caressa | «Me le aspettavo | ma non così»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 agosto 2023), le parole di: «Per arrivare all’addio adesso qualcosa deve essere successo, magari un’offerta» Ledi Robertodalla panchina della nazionale sono la notizia del giorno. Anche Fabio, su Sky Sport 24, ha commentato la notizia. Di seguito le sue parole. «Me legià prima, alle Finals di Nations League avevo già intuito che le cose non fossero più come prima. Pensavo arrivassero già dopo il ko in semifinale contro la Spagna, mi sembrava evidente che il Mancio non avesse più l’entusiasmo di prima. Per arrivare all’addio adesso qualcosa deve essere successo, magari un’offerta. Sostituto? Andrei su Conte.. Sui social alcuni parlano di Cannavaro. Io sono sicuro che Gattuso farebbe benissimo in Nazionale e lui ...