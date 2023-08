Dimissioni Mancini | Bonucci | “Non c’entro” E manda un messaggio alla Juve

(Di domenica 13 agosto 2023) Il difensore bianconero: "Stufo di essere coinvolto in dinamiche destituite di ogni fondamento" Leonardosmentisce categoricamente ogni presunta ‘responsabilità’ per ledi Robertoda ct della Nazionale. Il difensore, secondo alcuni rumors, sarebbe stato accostato ad un ruolo nello staff azzurro e questo avrebbe contribuito ad allontanarepanchina dell’Italia., che prende posizione con unsu Instagram, sta vivendo un momento complesso: il 36enne non rientra nel progetto tecnico dellantus e, con un contratto valido fino al 2024, è ai margini della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Nelsui social,fa anche riferimento ...

Robertoha sorpreso tutta Italia rassegnando leda commissario tecnico della Nazionale. La notizia, anticipata da Libero e poi confermata ufficialmente da un comunicato della Figc, ha colto ...Per Robertoche oggi 13 agosto, come annunciato da Libero in esclusiva e poi confermato dalla Figc a stretto giro ha dato leda Ct degli Azzurri, è pronto un contratto triennale come allenatore ...Il fulmine a ciel sereno sulleda ct della Nazionale di Robertopotrebbe avere una motivazione molto profonda che andrebbe a finire nientemeno che sulla panchina della Nazionale dell' Arabia Saudita . Un'...

Mancini: "Addio alla Nazionale scelta personale" Sky Sport

Chi sarà il nuovo ct della Nazionale dopo le dimissioni di Roberto Mancini Il terremoto sulla panchina azzurra arriva ad un mese dall'inizio delle qualificazioni a Euro 2024. Chi sostituirà Mancini..Conferme sul possibile passaggio in Arabia Saudita di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale. Secondo i media sauditi sarebbe pronto un contratto ...