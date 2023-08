Diego | morto in moto a Trescore | “Avevi il sorriso di chi ama la vita | ci mancherai”

(Di domenica 13 agosto 2023)Balneario. Uno schianto improvviso, il volo dalla, l’impatto violento contro l’asfalto: ècosì nella tarda serata di venerdì 11 agosto Oussim Ayari, per tutti “”, 31enne nato ada genitori tunisini e residente in via Orti a Zandobbio. L’incidente mortale attorno alle 23.30: secondo quanto è stato possibile ricostruire il ragazzo viaggiava in sella alla sua due ruote lungo via Nazionale quando all’incrocio con via Sant’Ambrogio ha incrociato la propria traiettoria con quella di un’auto alla cui guida c’era una 25enne, impegnata in una svolta. A quel punto lo scontro è stato inebile: il 31enne è stato sbalzato dalla sella e la ricaduta gli è stata fatale. Troppo gravi le ferite riportate nell’incidente: sul posto si sono recati i carabinieri della ...

Morto Ouissim Diego Ayari nell'incidente a Trescore: travolto in moto da un'auto in fase di svolta Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Ouissim è morto sull’asfalto di via Nazionale, le ferite riportate gli sono state fatali. Il maxi scooter su cui viaggiava in direzione Lovere si è disintegrato nell’impatto con un’autovettura guidata ...Lo schianto avvenuto venerdì notte lungo via Nazionale. Alla guida della vettura una 25enne del paese. Il ragazzo, nato in Italia, viveva a Zandobbio ...