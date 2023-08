Demet Özdemir ha una nuova fiamma? L’indizio social

(Di domenica 13 agosto 2023)torna al centro della cronaca rosa anche in Italia. La bella attrice, che attualmente è tornata in onda su Canale 5 con la soap opera My home my destiny, sarebbe stata avvistata in vacanza insieme a un nuovo flirt che avrebbe conosciuto proprio durante il suo soggiorno. Ecco di chi si tratta. Dopo tanti progetti televisivi portati avanti nel corso di quest’inverno,finalmente si gode le vacanze estive a suon di viaggi. L’attrice è stata avvistata in più località in cui ha trascorso magici soggiorni in compagnia dei suoi amici. Eppure, a farle compagnia c’è stata anche la suaa quanto pare.Ozdemir si è fidanzata?, foto Instagram – VelvetGossipDopo il successo di Daydreamer – Le ali del sogno,...

My Home My Destiny: ecco perchè non va in onda a Ferragosto 2023 My Home My Destiny è la nuova soap conOzdemir , conosciuta in Italia grazie a DayDreamer . L'attrice, che vediamo anche ne La ...... Nermin Bezmen Caglar Ertugrul : Yusuf Melisa Asl Pamuk: Aye Seda Güven: Tina Verjenskaya Elçin Sangu: Güzide Bar Alpaykut: Osman Eminof Asl Orcan: Lola Polyanskaya: Alya Sokolova ...Nelle nuove puntate di My Home My Destiny , la nuova soap turca in onda su Canale 5 conOzdemir e Ibrahim Celikkol, Mehdi scoprirà che Byram il padre biologico della moglie Zeynep è stato rapito da un gruppo di malviventi a causa di un grande debito. Pronto a tutto per aiutare la ...