Decotto di piantaggine | l’antico rimedio di mia nonna

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 13 agosto 2023) Ildinon è che uno tra i numerosi e possibili modi di utilizzare questa erba officinale. Se volete conoscere nel dettaglio ogni su proprietà, cliccate qui. Troverete anche alcuni suggerimenti per individuarla facilmente durante le vostre passeggiate in mezzo alla natura. Miane faceva largo uso. Con le sue foglie preparava unguento, oleolito e sciroppo, ma teneva sempre da parte una buona dose di foglie e semi secchi per i suoi infusi. Il punto è che lasi rivela efficace per risolvere davvero tanti problemi di salute, ovviamente non gravi, non cronici e neppure in fase acuta. Per utilizzare sapientemente le erbe, dobbiamo ricordarci sempre che sono sì un prezioso dono della natura, ma non sostituiscono i medicinali di sintesi. Alleviano fastidi in modo incisivo solo se utilizzate ...