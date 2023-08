(Di domenica 13 agosto 2023) Robertodice addio alla nazionale. Lo ha comunicato nella giornata di oggi la Figc attraverso una nota ufficiale, spiegando come la decisione'ormai ex ct sia arrivata nella ...

...da quella serataccia palermitana in cui tale Aleksandar Trajkovski ci aveva sbattuti fuori... E poi il girone romano a punteggio pieno, iltattico sul Belgio, le ultime due partite di ...Roberto Mancini, l'uomo deldi Wembley e della mancata qualificazione al Mondiale qatariota,... Questa volta nel bel mezzo dell'estate, a una settimanavia del campionato che porterà all'...E cinque sono proprio le tappe principali del suo lungo percorso, fatto di successi e débâcle :suo arrivo nel 2018 alla sconfitta in Nations League , passando per il tripudio nazionale alla ...

Dal trionfo Europeo al flop Mondiale: le 5 tappe dell'Italia di Mancini Corriere dello Sport

I cinque anni del ct azzurro riportano alla mente ogni fase del suo ciclo con la Nazionale, fatto di novità, cadute e successi ...