Dal Giappone ad Arpaise | un Concerto per la Pace nella Chiesa di San Rocco

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 4 minuti, no alla guerra, mai più guerra, è questo l’invito e la preghiera partita daverso il mondo intero. Si è svoltoscorsa serata,Piazza dellaBeata Vergine Maria, Sane San Sebastiano diguidata dal Parroco Don Albert Mwise, l’evento di musica per la, in occasione dell’inizio dei Festeggiamenti in onore del Santo Patrono Sanda Montpellier. Una serata unica per la comunità di, un momento di ritrovo tra diverse comunità, paesi e nazioni lontane,alla presenza del Diacono Don Giuseppe Rossi, del Consigliere Comunale Concetta (Titti) Covino e della numerosa presenza di cittadini. L’evento fortemente voluto ed organizzato dal parroco, ...