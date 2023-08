Dal Dnipro al Mar Nero | ecco come l’acqua impatta sulla controffensiva di Kyiv

Leggi su formiche

(Di domenica 13 agosto 2023) Anche se in modo meno appariscente e senza grandi svolte, laucraina continua ad andare avanti. E si interseca all’interno della dimensione acquatica: Mare fiumerappresentano infatti le nuove linee del fronte degli ultimi giorni. All’indomani dell’invasione russa del febbraio 2022, le necessità strategiche hanno impedito adi poter contendere efficacemente il controllo del Maralle forze nemiche: dopo aver perso più di due terzi dei propri vascelli di superficie in seguito all’occupazione lampo della penisola di Crimea nel 2014, la marina ucraina non aveva i mezzi sufficienti per far fronte alla Flotta del Marmoscovita. Il necessario autoaffondamento nel marzo dell’anno scorso della Hetman Sahaidachny, la nave ammiraglia della marina ...