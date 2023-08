Mancini subentra a Ventura come c.t. della Nazionale dopo la clamorosa mancata qualificazione al Mondiale 2018. Quattro anni dopo anche lui verrà sconfitto ai playoff. Nel mezzo, però, la vittoria ...11.11 - Nuove sirene inglesi per Nicolò. L'attaccante italiano del Galatasaray (classe ... Ormai sono abituatocritiche per il mio gioco'. MERCOLEDI' 9 AGOSTO 23:59 - Wolfsburg in chiusura ...... il cui gong è fissato per il 19 agosto, le big sonoprese con diverse situazioni di mercato, ... Nel frattempo un ex romanista potrebbe cambiare maglia: si tratta di, per cui l'Aston Villa ...

Da Zaniolo alle 37 partite senza sconfitte: il Mancini azzurro La Gazzetta dello Sport

Tanti soldi e tanto tempo a disposizione, la finestra di mercato in Arabia saudita chiude solo il 20 settembre, i club della Saudi League restano in agguato per rinforzarsi ancora coinvolgendo quanti ...L'Aston Villa sarebbe pronto a presentare un offerta irrinunciabile al Galatasaray per Zaniolo ma il calciatore vorrebbe andare alla Juventus ...