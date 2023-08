Da settembre collegamento aereo  Trieste Airport – Milano

Leggi su udine20

(Di domenica 13 agosto 2023) “Ildiretto tra l’aeroporto di Ronchi dei Legionari e il centro di– raggiungibile da Linate in 12 minuti grazie alla nuova linea della metropolitana – è un servizio strategico che connette la nostra regione a uno dei cuori pulsanti e strategici dell’economia italiana, a vantaggio delle imprese e dei cittadini del Friuli Venezia Giulia”. Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga comunicando che dal primodi quest’anno sarà riattivato iltra TriesteLinate con voli operati dalla compagnia ITA Airways: due al giorno in andata (alle 7.30 e alle 13) e ritorno (in partenza da Linate alle 11.15 e alle 20.05) e uno durante il fine settimana, in partenza da Triesteil sabato ...