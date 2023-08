Da Saint-Tropez a Mykonos | la vita extralusso di una “casalinga a tempo pieno”

, Ma Cherie e molte altre. Si proseguirà poi Lunedì 14 Agosto dalle 20:00 con l'aperitivo e sarà possibile guardare lo spettacolo pirotecnico della città dei fiori. Dalle 23:00 il Party della ...Daa Mykonos, passando per Dubai e Monaco, Pernille è in costante movimento a godersi posti di lusso, shopping e relax. Insomma, la donna è quanto di più lontano esista dalla definizione ......vacanzieri di Walter Chiari e Ugo Tognazzi Il libro "Cent'anni da Principe" Lo Sporting di Montecarlo con Grace Kelly e Cary Grant In vacanza a Ischia con Alain Delon In vacanza acon ...

Leonardo Del Vecchio, vacanze romantiche tra Saint Tropez e Porto Cervo Corriere della Sera

Il quarto dei sei figli del fondatore di Luxottica, si gode l’estate prima delle nozze con la fidanzata, la modella e attrice americana Jessica Michel Serfaty ...Viaggio in Costa Azzurra in uno degli hotel più esclusivi della bellissima e super patinata Saint Tropez, per una vacanza a cinque stelle e piena di emozioni.