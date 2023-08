(Di domenica 13 agosto 2023) Antonio, Luciano. Arrivano a sorpresa le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della nazionale, eilper il successore. La Figc è già al lavoro per ...

Luciano, dopo lo scudetto vinto lo scorso anno con il Napoli, è attualmente fermo per un ... Antonioè ai box dopo la conclusione dell'avventura con il Tottenham Hotspur. L'ex allenatore ...I primi due nomi da tenere in conto sono quelli di due totem del nostro calcio: Lucianoe Antonio. Il primo, campione d'Italia in carica, è ancora sotto contratto col Napoli con cui ...... i nomi più ricorrenti, al momento, sono quelli di Antonio(per lui si tratterebbe di un ritorno sulla panchina della Nazionale) e di Luciano(che è reduce dallo Scudetto col ...

Da Conte a Spalletti, parte il totonome per il nuovo ct azzurro Agenzia ANSA

Deve essere un personaggio di carisma, possibilmente di esperienza. Al momento i nomi sono quelli di Spalletti e Conte, aggiungendo Allegri (ma dovrebbe lasciare la Juve) più Cannavaro, Gattuso, De ...Liberi ci sono Antonio Conte e Luciano Spalletti. Il primo è già stato il commissario tecnico della Nazionale, nel biennio 2014-2016. Fu scelto per prendere il posto di Cesare Prandelli dopo la ...