Cristiano Ronaldo sotto-choc | brutale rissa in mezzo al campo E lui | Video

(Di domenica 13 agosto 2023) Attimi di terrore per. Siamo in Arabia Saudita, dove il portoghese con una doppietta ha appena regalato al suo Al-Nassr la Champions araba. Ma il volto del giocatore, dalla gioia, passa alla paura e all'incredulità. Già, perché nel beldelscoppia una clamorosatra alcuni dei suoi compagni e gli avversari dell'Al-Hilal. La ragione non è soltanto la sconfitta. Lainizia dopo un gesto di Talisca, ma c'è altro. Infatti Talisa dopo la vittoria ha preso una bandiera del suo club, che voleva poi piantare al centro del. Ma un avversario prova a togliergli quella bandiera. Il "colpo gobbo" è tentato da Al-Bulayhi, lo stesso giocatore che ai mondiali quasi aggredì Leo Messi: assedia Talisca, lo spinge, lo scalcia. Considera ...

