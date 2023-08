Cristiano Ronaldo polemico sul premio di migliore giocatore del torneo consegnato a Milinkovic-Savic | cosa è successo

(Di domenica 13 agosto 2023) Polemica didopo ilcome migliordelche è statoPolemica didopo ilcome migliordel(Champions League araba) che è stato. Nelle immagini della premiazione dell’Al-Nassr, infatti, si nota proprio come il portoghese faccia il gesto del due ad un commissario della UAFA, come per voler dire «ho segnato due gol in finale e non mi date il?».

Ora i due club trattano, per l'Al - Hilal - appena sconfitto nella finale della Champions araba dall' Al - Nassr di- dopo l'ingaggio di Milinkovic - Savic e Koulibaly , Neymar ...Un calcio, quello saudita, che grazie alle ingenti (o illimitate) risorse economiche sta portando nel suo campionato giocatori di primissimo livello (, Benzema, Kanté e così via). Ma ...Commenta per primo Calcio e motori: sono gli ingredienti della più bella e famosa 'ombrellina' della storia della Formula 1 , Eva Padlock . Tifosa della Juventus e di, la Padlock, spagnola con 2,1 milioni di followers su Instagram , è nata nella Repubblica Ceca, il paese di Pavel Nedved, ex vice presidente dei bianconeri. Good, Vibes, Spain, ...

Cristiano Ronaldo ha aggiunto alla sua bacheca un nuovo trofeo, quello della Champions League araba conquistato ieri contro l’Al-Hilal. Il portoghese però è insaziabile. Non gli è bastato essersi ...Dopo le cinque Champions League conquistate in Europa, Cristiano Ronaldo trionfa anche in Arabia da protagonista ...