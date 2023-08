Cremonese-Crotone lunedì 14 agosto 2023 ore 17 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di domenica 13 agosto 2023) Laè appena retrocessa in Serie B e secondo i bookmaker ha buone di risalire immediatamente, anche se ovviamente non sarà facile, mentre ilè reduce da un ottimo campionato di Serie C anche se i playoff non sono andati come sperato dai calabresi. Lamberto Zauli ha dichiarato che la sua squadra avrà InfoBetting: Scommesse Sportive e

1 (ore 17.45) Match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. La, fresca di retrocessione in Serie B, sfida i pitagorici, che nella passata stagione hanno visto ...Il Cittadella se la vedrà, nel prossimo turno, con la vincente tra. L'Empoli va subito in vantaggio, dopo 8 minuti, con Francesco Caputo, il solito bomber. Il Cittadella, con Vita,...Domani si completa il programma con altre quattro gare: 17:45(L20) 18:00 Sampdoria - Sudtirol (ItaliaUno) 21:00 Spezia - Venezia (La20) 21:15 Torino - FeralpiSalò (ItaliaUno); la ...

Cremonese-Crotone (Coppa Italia Frecciarossa): i convocati US Cremonese

Alla vigilia della sfida allo Zini contro il Crotone, gara valida per i 32imi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, il tecnico grigiorosso Davide Ballardini, è intervenuto nella consueta conferen ...Siamo ormai giunti al primo appuntamento della nuova stagione per la Cremonese, che lunedì 14 agosto, alle 17.45, ospiterà il Crotone per una sfida ad eliminazione diretta valida per il primo turno di ...