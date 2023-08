Cremona | uscito dal coma il bimbo caduto dalle braccia della mamma mentre lo stava allattando

(Di domenica 13 agosto 2023) Una splendida notizia. Si è svegliato daled è vigile il piccolo di 18 mesi che venerdì, in provincia di, ha battuto la testa contro un muro di casalalopreparando per allattarlo. Il trauma cranico resta comunque importante e da tenere sotto costante osservazione e la prognosi rimane riservata. La madre è stata interrogata dai carabinieri per ricostruire l’ac. Di sicuro il bambino si è improvvisamente agitatoera tra lemadre e, dimenandosi, ha urtato con violenza la paretestanza dove si trovavano e ha perso i sensi. Trasportato in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo venerdì sera, in, il suo quadro clinico è ...

Cremona, uscito dal coma il bimbo caduto dalle braccia della mamma che lo stava allattando La Stampa

