Count down serie A | Osimhen e Kvara a caccia dello scudetto bis

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 5 minutiI campioni del Napoli e l’Inter finalista di Champions in prima fila; Milan e Atalanta, rinnovate grazie al beneficio dei tanti soldi della Premier, in seconda; Lazio e Juventus in terza, Roma e Fiorentina in quarta. Il gran premio dellaA parte la prossima settimana rispettando in gran parte il responso della scorsa stagione. Nel gruppo di centroclassifica, che non dovrebbe temere scivolate pericolose, ci sono in quinta fila Torino e Sassuolo e in sesta Monza e Udinese. Le altre, in forma decrescente, saranno impelagate in zona retrocessione: in settima fila si possono prevedere Bologna e Salernitana, in ottava Empoli e Genoa, in nona Lecce e Cagliari mentre in decima ci sono Verona e Frosinone, che al momento sembrano le meno competitive. Manca una settima al via della stagione, ma anche oltre due settimane alla chiusura del mercato, ...