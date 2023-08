Costiera amalfitana | operai al lavoro per riaprire a senso unico alternato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCorsa contro il tempo inper, almeno a, la strada statale 163, chiusa da ieri dopo un incendio che ha devastato parte della vegetazione che lambisce la strada nei pressi di Capo d’Orso, nel comune di Maiori. Come si vede chiaramente anche dalle fotografie, l’incendio ha provocato la caduta di pietrisco sulla sede stradale rendendo necessario, a scopo precauzionale, disporre, da parte di Anas, la chiusura completamente dell’arteria. Laresta quindi divisa in due, come era già accaduto qualche anno fa, con un elemento che ne aumenta la drammaticità. Questa chiusura avviene a ridosso del ponte di Ferragosto. Come mostrano le foto però gli ...