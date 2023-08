Cosenza-Sassuolo oggi in tv | data | orario e diretta streaming | Coppa Italia 2023 2024

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Ecco la, l’, latv e lodi, match valevole per i trentaduesimi di finale della. I ragazzi di Alessio Dionisi, dopo aver rimediato qualche sconfitta di troppo nelle amichevoli precampionato, vogliono dare una grande risposta ad una settimana dall’inizio del nuovo campionato di Serie A. La compagine calabrese, invece, spera di proseguire sulla strada tracciata nello scorso anno con William Viali, ora sostituito da Fabio Caserta. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di domenica 13 agosto e sarà trasmessa insu1, mentre losarà affidato a Mediaset Infinity. Sportface.it non ...