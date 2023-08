Corteo “No ponte” sfila per le strade di Messina | “Una vergogna incredibile” Cori contro Salvini definito “ministro della malavita”

(Di domenica 13 agosto 2023) Centinaia di persone hannoto per lediper dire no alsullo Stretto voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni. Tante le sigle presenti, dai “No Muos” ai “No Tav”: presente anche una delegazione del Partito democratico. Striscioni eildelle Infrastrutture, Matteo”. Ilè finito in serata dopo un flash mob. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

IlNoè stato anche arricchito da tre giorni di campeggio a Marmora, dove si sono tenuti incontri e assemblee. Una manifestazione importante, fortemente partecipata nei numeri e nei ...Siamo a Messina, è qui che va in scena l'ennesima protesta contro ildegli Italiani, ilsullo Stretto. Ad aprire il, però, non ci sono le bandiere di Legambiente ma quelle rosse ...In tanti si sono riuniti a Piazza Cairoli per poi proseguire in unNo. "Ilsullo Stretto - prosegue Sturniolo - non è un modellino che verrà calato tra Sicilia e Calabria, ma un ...

Corteo “No ponte” sfila per le strade di Messina: “Una vergogna incredibile” Il Fatto Quotidiano

Circa 5 mila le persone hanno preso parte alla manifestazione contro la realizzazione del ponte sullo Stretto. In tanti hanno ...Mentre il ministro Salvini annuncia i primi cantieri nel 2024, si è svolta la manifestazione nel segno della mobilitazione: ...