Corrotti | stupratori e quel bimbo morto | retroscena | Zelensky è all' angolo

(Di domenica 13 agosto 2023) L'Ucraina annuncia la riconquista di Robotyne, nella regione di Zaporizhzhia, assicura che «molto presto» la controffensiva darà risultati importanti e avverte i moscoviti che nel prossimo futuro devono aspettarsi un aumento dei raid sulla loro città. Dal canto suo la Russia sostiene di aver migliorato la propria «situazione tattica» in particolare «in direzione di Kupiansk», nella regione di Kharkiv e intanto continua i suoi bombardamenti nel resto dell'Ucraina. In particolare ieri quattro missili ipersonici Kinzhal sono stati lanciati verso l'aeroporto di Kolomyia nella regione di Ivano-Frankivsk, nell'Ucraina occidentale: due hanno colpito la zona dello scalo, uno è caduto in una vicina area residenziale uccidendo un bambino di otto anni e il quarto è stato intercettato e abbattuto sui cieli di Kiev. Mosca sostiene di aver abbattuto un edificio adibito a centro di raccolta di ...