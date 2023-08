Corriere dello Sport – Inter in pressing su Arnautovic | ma Taremi è ancora in corsa

Leggi su justcalcio

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-13 17:16:04 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: MILANO – Lo sprint finale per Carlos Augusto e la telenovela Samardzic occupano la prima linea, ma nelle retrovie l’continua a lavorare per il suo nuovo attaccante. A una settimana dal via del campionato, questa è l’urgenza principale per dare un’alternativa concreta a Inzaghi oltre al tandem Lautaro-Thuram. Il rebus però non è di facile soluzione, soprattutto dopo che si sono dissolte le possibilità Lukaku e Scamacca a mercato in corso: una delle piste calde porta a Bologna, l’altra in Portogallo.vuole tornare all’, il Bologna fa muro Sui rossoblù hanno alzato il muro, il direttoreivo Sartori ha ribadito che «non è sul mercato e non ha un prezzo», ma i nerazzurri puntano ...