Corri nei Borghi | a Gandino successi per Sara Bottarelli e Giovanni Steffanoni

(Di domenica 13 agosto 2023). Un meteo ed un contesto ideali, per una gara che non ha tradito le attese. Serata all’insegna di un sano agonismo e di tante combattute prove quella di venerdì 11 agosto a, dove è andata in scena la prima edizione della “Semper de Corsa”, gara competitiva su strada disegnata in circuito all’interno del centro storico e valevole quale sesta prova della sedicesima del circuitonei. Lo staff organizzativo che faceva capo ad Amministrazione Comunale (d’obbligo la menzione per il delegato allo sport Loris Rudelli), Asd Gandinese 2015, Associazione Carabinieri Valle Seriana e Ciclisti Valha egregiamente superato la prova, regalando al folto pubblico una serata densa di emozioni. A metterci del loro sono stati ovviamente gli atleti a cominciare dai bambini e dai ragazzi ...