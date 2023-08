(Di domenica 13 agosto 2023) Joaquinspegne oggi 29 candeline. L’attaccante argentino festeggia il suo, dopo l’arrivo in nerazzurro il 26 agosto 2021.AUGURI ? Buona Joaquin. L’attaccante argentino festeggia oggi il suoin nerazzurro, pronto per iniziare la terza stagione con la maglia dell’Inter in seguito al suo arrivo ufficiale il 26 agosto 2021. Sebbene sia sul mercato, al momento tutto fa pensare che il Tucu resterà a Milano. Dove sarà chiamato a cercare di riscattare le ultime annate sottotono. Per intanto la redazione di Inter-News.it manda i migliori auguri di buonal giocatore. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...

... Asllani, Barella, Calhanoglu, Carboni, Gagliardini, Mkhitaryan Attaccanti:, Dzeko, Lautaro ... Amian,. Caldara, 43. Nikolaou, 55. Wisniewski Centrocampisti: 6. Bourabia, 7. Sala, 8. Ekdal, 20. ......luglio: Genoa - Monaco 1 - 0 (Gudmundsson) 5 agosto: Cremonese - Genoa INTER 18 luglio: Inter - Lugano 3 - 0 (Fabbian, Sensi, S. Esposito) 21 luglio: Inter - Pergolettese 10 - 0 (4 Lautaro,,...... però, non chiude la porta in faccia ad un altro colpo in attacco visto che Joaquinè in ... L'anno seguente ecco la chiamata in Serie A da parte del Genoa dove realizza 12 gol inpresenze ...

Correa +29, tanti auguri! Secondo compleanno all’Inter Inter-News.it

Il calciomercato dell’Inter sta vivendo numerose difficoltà. Il club nerazzurro fatica a trovare la quadra tra acquisti e cessioni. La scorsa stagione l’Inter ha ottenuto, analizzando il rendimento in ...Il coraggioso attivista e giornalista investigativo in corsa per le presidenziali del 20 agosto è stato ucciso al termine di un comizio a Quito. Per tutta la vita si è battuto contro la corruzione e i ...