Coppa Italia | per la Roma una squadra di Serie B

Per effetto della vittoria del Cittadella a Empoli, a oggi la Roma è l'unica squadra che agli ottavi di finale è già sicura che affronterà una formazione di Serie B. L'avversaria, infatti, uscirà dal confronto tra i veneti e dalla vincente di Cremonese e Crotone che si affronteranno domani. Successivamente, Mourinho potrebbe trovare Sarri in un suggestivo derby ai quarti di finale, nel caso ovviamente entrambe riescano a non inciampare nei rispettivi ostacoli.

Manovre in casa Lecce che oggi sarà impegnato col Como in. La società salentina ha reso noto ufficialmente un doppio affare: un colpo in entrata e uno in uscita. Sui propri canali social e sul sito dei giallorossi, la società ha annunciato l'...La società giallorossa ha autorizzato il calciatore, dopo la gara odierna di, a raggiungere la sede del club dell'Arabia Saudita per sottoporsi alle rituali visite mediche. . 13 agosto ......primo turno didella Divisione: il Futsal Senise è stato inserito nel Girone R con Città di Potenza e Feldi Eboli. Incredibile accoppiamento con i senisesi che ospiteranno i campioni di...

Cagliari avanti ai sedicesimi di Coppa Italia. Per rossoblu e rosanero primo verdetto della stagione a una settimana dal via al campionato di A e di B. Per decidere la gara, dopo lo 0-0 dei tempi rego ...Le probabili formazioni di Salernitana-Ternana, gara in programma alle ore 17.45 allo stadio Arechi e valida per i 32esimi di Coppa Italia: Salernitana.