Coppa Italia | passano Salernitana e Sassuolo LIVE | Lecce-Como 1-0 Monza-Reggiana 1-1 | gol di D'Ambrosio

La Sampdoria ha reso nota la lista del convocati in vista della sfida incontro il SudTirol: le scelte di Pirlo La Sampdoria è pronta all'esordio stagionale domani pomeriggio i blucerchiati affronteranno il Sudtirol nei trentaduesimi a eliminazione diretta ...... il calciatore cambiano volerà verso la Saudi Pro League dopo il match dicontro il Como. Il Lecce nel frattempo ufficializza il 21001 Mohamed Kaba. Il Cagliari si avvicina a Prati, il ...La partita Cremonese - Crotone del 14 agosto 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i trentaduesimi dellaTim Cup 2023/2024 CREMONA " Lunedì 14 agosto , alle ore 17:45 allo Zini di Cremona, andrà di scena la sfida a gara unica tra Cremonese e Crotone , valevole per i trentaduesimi della...

Dopo la vittoria contro il Cosenza, Alessio Dionisi ha parlato della prestazione del Sassuolo, il quale necessita di alcuni rinforzi dal mercato ...Nel pomeriggio di ieri al 'San Nicola' arrivato un pesantissimo e netto ko per 0-3 contro il Parma, gara valida per i 32esimi di finale di Coppa Italia, che ha mostrato tutti gli attuali limiti della ...