Coppa Italia | ok Salernitana | Sassuolo e Lecce | Monza ko contro la Reggiana

È andata in archivio un'altra giornata dicon il turno dei trentaduesimi dell'edizione 2023 - 2024 del torneo . Quattro partite in programma, a partire da Salernitana - Ternana, con Candreva protagonista principale all'Arechi ...ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi die può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di ...La Reggiana rimonta il Monza all'UPower Stadium e vola ai sedicesimi di finale di. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da D'Ambrosio per i brianzoli di Raffaele Palladino, gli uomini di Alessandro Nesta hanno ribaltato la sfida nella ripresa grazie alle reti di Nardi e ...

Nel terzo dei quattro giorni di Coppa Italia, le squadre di Serie B si sono fatte valere e una di loro ha portato a casa il colpaccio come ieri il Cittadella. Ai 16esimi vanno Salernitana, Sassuolo, ...Colpaccio di Alessandro Nesta. Nel turno preliminare di Coppa Italia la sua Reggiana batte a domicilio il Monza di Palladino. Ad andare in vantaggio sono i brianzoli con il primo gol di ...