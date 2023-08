Coppa Italia | oggi il Monza in contemporanea parziale prima dell’Inter

... attesi oltre 12mila spettatori 13/08/2023 - 06:27 Redazione Sport 0 102 LECCE - Grande attesa per l'esordio indel nuovo Lecce di Roberto D'Aversa che questa sera alle ore 21.00 ospita ...Nella guida tv del 13 agosto 2023 gli incontri validi per i trentaduesimi di finale dellasaranno trasmessi da Mediaset; quelli di Premier League e di Ligue 1 su Sky e quelli di Liga su DAZN Al centro della programmazione sul calcio in TV di domenica 13 agosto 2023 ci sono le ...... apre nel pomeriggio Salernitana - Ternata, esordio in Liga per il Barcellona, in Premier League c'è Chelsea - Liverpool Domenica 13 agosto all'insegna del calcio europeo e della. ...

Il programma delle partite di Coppa Italia di domenica 13 agosto 2023. Alle 17:45 Salernitana-Ternana, alle 18:00 Cosenza-Sassuolo, alle 21:00 Lecce-Como e alle 21:15 Monza-Reggiana. Tutti gli orari e ...Il portiere degli altoatesini e il difensore blucechiato cresciuti insieme. Lunedì 14 agosto si ritroveranno contro nella prima uscita ufficiale dell’anno ...