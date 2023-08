Coppa Italia | i risultati dei trentaduesimi

È andata in archivio un'altra giornata dicon il turno dei trentaduesimi dell'edizione 2023 - 2024 del torneo . Quattro partite in programma, a partire da Salernitana - Ternana, con Candreva protagonista principale all'Arechi ...ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi die può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di ...La Reggiana rimonta il Monza all'UPower Stadium e vola ai sedicesimi di finale di. Dopo l'iniziale vantaggio firmato da D'Ambrosio per i brianzoli di Raffaele Palladino, gli uomini di Alessandro Nesta hanno ribaltato la sfida nella ripresa grazie alle reti di Nardi e ...

Sorride Alessandro Nesta, tecnico della Reggiana che ha battuto il Monza in Coppa Italia avanzando ai sedicesimi dove ad attenderlo ci sarà il Genoa ...Amaro in bocca per il Monza che in Coppa Italia è stato eliminato ai 32esimi dalla Reggiana in casa. Scontento il tecnico Palladino, che ai microfoni ...