Coppa Italia calcio oggi 13 agosto | che partite si giocano | calendario | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) La2023/2024 prosegue spedita e soprattutto stiamo assistendo oramai da giorni, ai trentaduesimi di finale. La competizione nazionale è tutt’altro che noiosa: tante le sfide interessantissime, tante le emozioni vissute fino a qualche ora fa, sino alledi ieri sera. A chiudere ilci hanno pensato Cagliari e Palermo, con i sardi in grado di vincere per 2-1 contro i rosa in una partita pirotecnica. In ogni caso anchenon ci si ferma e si partirà dalle 17.45. La Salernitana di Paulo Sousa aprirà le porte dell’Arechi alla Ternana e si prospetta un match avvincente. Il Cosenza invece, dovrà vedersela con il Sassuolo: il Como volerà Lecce e, per chiudere, il Monza battaglierà con la Reggiana. Insomma si tratta dida non sottovalutare. Ben quattro ...