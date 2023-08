Coppa Italia | alla Salernitana basta Candreva | Ternana ko 1 - 0

ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi die può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di ...La Salernitana vince di misura sulla Ternana e conquista l'accesso al turno successivo di. Primo tempo a ritmi moderati all'Archi, nonostante la rete del vantaggio messa a segno al settimo minuto di gioco. E' Candreva a sbloccare il risultato con un tiro rasoterra e sul primo ...La Salernitana si impone per 1 - 0 sulla Ternana e conquista il passaggio del turno successivo di. A firmare la vittoria è stato Antonio Candreva che al settimo minuto è riuscito ad insaccare in porta una bellissima punizione dalla distanza. Niente da fare per la formazione di ...

Assenza pesante domani per la Sampdoria in Coppa Italia nel debutto al Ferraris per i trentaduesimi contro il Sudtirol (ore 18, diretta tv Italia 1): Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Fabio Borini.Francesco Ghirelli, ex presidente della Lega Pro, torna a parlare dello stato del calcio italiano a diversi mesi di distanza dalle sue dimissioni. La sua intervista al Corriere della ...