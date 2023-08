Coppa Italia 2023 24 | successo Salernitana | la decide Candreva Ternana battuta 1-0

(Di domenica 13 agosto 2023) Lavince di misura sullae conquista l’accesso al turno successivo di. Primo tempo a ritmi moderati all’Archi, nonostante la rete del vantaggio messa a segno al settimo minuto di gioco. E’a sbloccare il risultato con un tiro rasoterra e sul primo palo. Poi, pochissime conclusioni verso lo specchio della porta, da parte di entrambe le formazioni. Nella seconda frazione il registro non muta, vani i tentativi verso la porta, solo una grande occasione, quella per i rossoverdi al 55esimo con il colpo di testa clamoroso di Falletti, infrantosi sulla traversa. Niente da fare per gli uomini di Lucarelli che non riescono a sbloccare il match, lail numero 87. SportFace.

ROMA - Buona la prima per Paulo Sousa , visto che la sua Salernitana batte all'Arechi (1 - 0) la Ternana nei trentaduesimi die può brindare al passaggio del turno. La Ternana ci prova dopo 2' con Ferrante ma la sua conclusione fa la barba al palo, e così al 7' Candreva infiamma il match con un calcio di ...Questa la dicitura dello striscione esposto in occasione della gara diBari - Parma : ' Chi ama la maglia non conosce fallimenti. Rispetto per Reggio Calabria '. CONTINUA A LEGGERE SU ...Calcio, domenica ante Ferragosto dedicata ai 32esimi di. Una sorta di prove generali in vista del campionato di serie A. Il via è sabato 19 con quattro match di rilievo: due alle 18.30 (Empoli - Verona, Frosinone - Napoli) e due alle 20.45 (...

In attesa dei sette acquisti invocati nell’ultima conferenza stampa (nelle prossime ore Martegani diventerà ufficiale, mentre Lovato si è fermato causa problema al ...Il Cagliari ha ufficializzato la cessione alla Ternana di Christian Travaglini, terzino classe 2000 che nelle ultime stagioni ha vestito la maglia dell'Olbia. Questo il comunicato: "Il Cagliari Calcio ...