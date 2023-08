Coppa Italia 2023-24 oggi in tv | orario | come vedere le partite

(Di domenica 13 agosto 2023) Quattrodei 32esimi di finale, tutto in diretta su Mediaset Quattrodei 32esimi di finale della-24 in programma, domenica 13 agosto. Si giocano Salernitana-Ternana, Cosenza-Sassuolo, Lecce-Como e Monza-Reggiana. Per tutti i match è prevista la diretta tv sulle reti Mediaset. Ore 17.45 – Salernitana-Ternana – Diretta tv su 20 Mediaset, diretta streaming su Mediaset Infinity. Ore 18.00 – Cosenza-Sassuolo – Diretta tv su1, diretta streaming su Mediaset Infinity. Ore 21.00 – Lecce-Como – Diretta tv su 20 Mediaset, diretta streaming su Mediaset Infinity. Ore 21.15 – Monza-Reggiana – Diretta tv su1, diretta streaming su Mediaset Infinity. L'articolo proviene da Sbircia la ...

Cristiano Ronaldo vince così il suo 34° trofeo in carriera, a due anni di distanza dall'ultimo (la2021 con la Juventus) e sembra che non abbia ancora intenzione di fermarsi. Sintesi del ...La punta gambiana, al termine della gara di, raggiungerà la nuova società per sottoporsi alle visite ...... la rassegna juniores è stata spostata in Lettonia per il secondo anno consecutivo, nuovamente in concomitanza delladel mondo. L'dovrà difendere il bottino di sei medaglie conquistate ...

La partita Monza – Reggiana di Domenica 13 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia 2023-2024, ...COPPA ITALIA - Le parole di mister Viali dopo Hellas Verona-Ascoli L'Ascoli cade 3-1 contro l'Hellas Verona ed esce dalla Coppa Italia. Un match che i bianconeri hanno giocato bene soprattutto nella p ...