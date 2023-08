Coppa Italia 2023 2024 su Italia 1 e Canale 20 Mediaset | partite e orari del 13 agosto

(Di domenica 13 agosto 2023) Laprosegue il suo cammino con i trentaduesimi di finale: ecco lein calendario oggi 13, dove vederle in Tv, in streaming, le probabili formazioni e gliOggi, 13, si svolge il terzo turno dei trentaduesimi di finale della. Le squadre vincenti avanzeranno direttamente ai sedicesimi di finale. I diritti televisivi di questo torneo sono stati acquisiti da, che trasmetterà tutte lein esclusiva attraverso i suoi canali in chiaro. Leodierne saranno trasmesse su1 e20 ...

Salernitana - Ternana scendono in campo oggi, domenica 13 agosto 2023 per la sfida dei trentaduesimi di. Appuntamento alle 17:45 allo stadio Arechi per una sfida che si annuncia piuttosto interessante. Salernitana - Ternana, probabili formazioni e dove vederla in tv Ternana tifosi (getty ...Lecce - Como scendono in campo oggi, domenica 13 agosto 2023 alle ore 21 per i trentaduesimi di finale di. Una gara importante per entrambe le squadre che potrà dare indicazioni per l'inizio dei rispettivi campionati. Lecce - Como, probabili formazioni e dove vederla in tv Lecce (Getty ...Per rossoblu e rosanero primo verdetto della stagione a una settimana dal via al campionato di A e di B. Per decidere la gara, dopo lo 0 - 0 dei tempi regolamentari, ci sono voluti i tempi ...

Nel calcio di agosto che conta il Parma è subito protagonista vincendo nettamente a Bari per 0-3 ed eliminando i galletti dalla Coppa Italia. Ancora presto per cantare vittoria, visto che non si è fat ...All'Arechi questo pomeriggio prima uscita ufficiale per la squadra di Cristiano Lucarelli impegnata nei 32esimi di Coppa Italia ...