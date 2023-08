Coppa Italia 2023 2024 | Sassuolo avanti ai supplementari | Cosenza battuto 5-2

Leggi su sportface

(Di domenica 13 agosto 2023) Ilbatte il5-2 dopo iai trentaduesimi di finale die sfiderà al prossimo turno la vincente di Spezia-Venezia. Al ‘Marulla’ la serata dei neroverdi (senza Berardi) parte malissimo. Dopo 5? Tutino sbuca alle spalle di Viti che lo aggancia e lo stende in area: l’arbitro non ha dubbi ed estrae il rosso concedendo il rigore. Il Var però interviene: il penalty è confermato, ma il fallo è avvenuto col piede e il cartellino cambia colore in giallo. Dagli undici metri va lo stesso Tutino che non sbaglia. In undici uomini però ilpuò orchestrare la rimonta, soffrendo sempre Tutino in profondità. La svolta arriva al 49? quando, dopo uno spunto di Henrique, Bajrami lascia partire un sinistro ...