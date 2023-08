Coppa Italia 2023 2024 | Monza già eliminato | la Reggiana di Nesta va ai sedicesimi

(Di domenica 13 agosto 2023) Laè già finita per ildi Palladino. All’U-Power Stadium è laa qualificarsi per idi. Un successo in rimonta per la squadra di mister Alessandroche regala un dispiacere al suo ex amministratore delegato ai tempi del Milan, Adriano Galliani. La serata si era messa sul binario giusto per i biancorossi, in vantaggio al 22? con D’Ambrosio, dopo che l’ex Inter aveva sfiorato l’1-0 un minuto prima. Nella ripresa ilfatica a controllare il gioco. Latrova il pareggio con un missile di Nardi, al 19? del secondo tempo e, dopo un’occasione di Portanova, passa in vantaggio al 39?. Di Gregorio stende Vido in ...

Le pagelle e i voti di Lecce - Como 1 - 0, match dei trentaduesimi di finale di2023/2024. Un gol di Almqvist al 27 regala il passaggio del turno al Lecce, che sfiderà il Parma ai sedicesimi. Una buona prova per i giallorossi: Banda ha offerto buone indicazioni dal ...I biancocelesti quest'anno saranno impegnati anche su due altri fronti:e Champions League. Il Latina si appresta ad iniziare il campionato di Serie C. Tabellino in tempo reale [ ...La partita Monza - Reggiana di Domenica 13 agosto 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per i trentaduesimi di finale della2023 - 2024, calcio d'inizio alle 21.15 MONZA - Domenica 13 agosto 2023 , all'U - Power Stadium di Monza, andrà in scena Monza - Reggiana, match valido per i trentaduesimi di finale ...

Coppa Italia, Monza ko con la Reggiana. Ok Sassuolo, Salernitana e Lecce Tuttosport

Mister D’Aversa, alla vigilia della gara di Coppa Italia con il Como, si presenta in sala stampa quasi completamente abbottonato per quanto riguarda gli undici titolari. L’ex tecnico di Parma e Samp, ...Il gol di D’Ambrosio all’esordio col Monza non basta ai brianzoli nel match di Coppa Italia con la Reggiana. A sei giorni dalla partita con l’Inter, i brianzoli sono rimontati e perdono 1-2. KO A ...