Controlli della Municipale di Agropoli | quattro sanzionati | sospese patenti

(Di domenica 13 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNell’ambito di mirati servizi di polizia stradale, effettuati la scorsa notte, finalizzati ad assicurare una maggiore sicurezza stradale, il personale di poliziadiha effettuato decine diai conducenti di veicoli in prossimità di locali notturni, sottoponendoli all’esame dell’alcol test, facendo uso di etilometro in dotazione al corpo. L’attività ha prodotto la verifica di circa trenta esami alcol test, a carico di conducenti di veicoli. Di questisono risultati positivi all’esame superando il limite previsto dal Codicestrada. Nella fattispecie, i trasgressori, avendo superato il limite di 0,5 ma restando nel range di 0,8 g/l, sono staticon una multa di euro 543 e la sospensione...

