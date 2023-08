Continua con il protagonista di Come eravamo la serie di ritratti di grandi attori tratteggiati da una giornalista che li ha conosciuti bene

Leggi su iodonna

(Di domenica 13 agosto 2023) Era un sabato di agosto del 1991 ed ero a Livingston, in Montana, sul set di In mezzo scorre il fiume. Il Jumping Rainbow Ranch, nella Paradise Valley, era immerso in uno di quei paesaggi classici che vedi nei western americani e che ti rimangono incollati alla memoria per sempre: le montagne verdi, la natura intatta, il fiume Yellowstone che scorre fragoroso, tra rocce e vallate. Lo spazio, il cielo. Robert Redford, 55 anni, il fisico asciutto di un trentenne, la pelle cotta dal sole, ciuffo biondo, jeans e stivali di cuoio, era dietro alla macchina da presa, concentrato, tranquillo. Completamente a suo agio. ...