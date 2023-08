“Contatti in corso per l’affare” | la notizia divide i tifosi | avete sentito?

(Di domenica 13 agosto 2023) Continua il pressing di un club di Serie A per un calciatore del Napoli. La società azzurra del presidente Aurelio De Laurentiis continua a vedersi pressata da un club di massima serie. Si tratta del Genoa, squadra neopromossa nel campionato di Serie A. Il club ligure non cenna ad arrestare il proprio interesse per un giocatore di proprietà della compagine partenopea. Genoa pronto all’affondo, il Napoli prende tempo Il Genoa non molla la presa nella trattativa per riportare Alessandro Zanoli in Liguria. Nonostante il Napoli abbia bloccato l’ala talentuosa, il club rossoblù continua a premere e sembra aver riaperto una trattativa che sembrava già chiusa. La permanenza in maglia azzurra di Alessandro Zanoli sembrava ormai una pratica archiviata. Il giovane terzino destro, neldel ritiro precampionato, ha conquistato la fiducia di mister Rudi Garcia per un posto ...

Sì, un atto dimostrativo su una scuola che è stata neldegli anni, come dire, soggetta a ... anche per un conflitto di interesse: era la normalità che non potessimo averecon lei. Ma d'...... duramente contestato da Pechino che si oppone aformali tra 'i leader dell'isola' e altri ... Neldelle ultime manovre, invece, i jet - 15 sono penetrati nella "zona area di difesa" dell'...Oroscopo oggi 13 Agosto 2023 Ariete ied i piccoli viaggi saranno fonte di piacere. Toro il Sole è più forte con la Luna in ...caso sarà fatto un passo indietro e vi rilasserete nel...

Mercato Juve, contatti in corso per il sostituto di Rovella: la situazione ilBianconero

Kane ha rotto gli indugi e la cessione, ufficiale dopo la lettera in cui ha salutato i tifosi, apre una vera rivoluzione in casa Tottenham. L’astronomica cifra in arrivo dal Bayern non sarà infatti ...La Juventus fa sul serio per Habib Diarra, centrocampista francese classe 2004 dello Strasburgo: stando a quanto riportato da "Libero", il club bianconero avrebbe intensificato i contatti con i ...