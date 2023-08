Contatti avviati Juve | l' ultimo colpaccio a centrocampo | chi spunta per Allegri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Il mercato dell'Inter regala un colpo di scena dietro l'altro e in un giorno i nerazzurri rivoluzionano la fascia sinistra chiudendo due operazioni, una in entrata e una in uscita. A salutare Milano è il 29enne tedesco Robin Gosens, il quale finalmente potrà debuttare in Bundesliga, dopo aver trascorso la carriera tra Olanda, al Dordrecht e all'Heracles Almelo, e Italia, tra Atalanta e, appunto, Inter. Il futuro di Gosens, infatti, sarà all'Union Berlino, che verserà 15 milioni di euro (bonus compresi) nelle casse nerazzurre, sbloccando l'arrivo dal Monza di Carlos Augusto. È il 24enne brasiliano, infatti, l'erede scelto da Beppe Marotta, per un'operazione in prestito con obbligo di riscatto a 13 milioni più bonus (il terzino rinnoverà prima il suo contratto con i brianzoli, in scadenza nel 2024, per consentire il prestito). Due affari nel giro di poche ore per l'Inter, ma non certo ...