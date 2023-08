Constantine 2 | il ritorno dell' esoterista tra tanti dubbi e poche certezze

(Di domenica 13 agosto 2023) Il tanto atteso seguito del film di Francis Lawrence potrebbe arrivare prossimamente, anche se ci sono sempre più perplessità a riguardo.è un lungometraggio mai dimenticatoa DC, diretto da Francis Lawrence (Io sono leggenda, Red Sparrow) con Keanu Reeves (Matrix, John Wick) ad interpretare il potentenato dalla penna di Alan Moore nel giugno 1985. Un'opera sicuramente non priva di difetti, uno su tutti il fatto di cambiare alcune caratteristiche chiave del materiale originale, che però è rimasto scolpito nella memoria dei fan grazie all'interpretazione di Reeves stesso, il carisma degli antagonisti e un'atmosfera generale abbastanza in linea con lo spirito del fumetto. Detto questo, nell'ultimo anno, è stato annunciato effettivamente un sequel di ...

Esperto di magia bianca e di occultismo,è il protagonista indiscusso di All'Inferno e. In pagine piene di echi danteschi, non può che essere lui il Virgilio ideale per ...- Pubblicità - Ilal regno dell'azione con John Wick ha riportato Keanu Reeves nuovamente al centro dei ... Mentre il suo futuro come Johnè ora in dubbio dopo la formazione dei DC ......30 propone la gara didei quarti di finale con Corinthians - America MG. Si riparte dall'1 -...15 Belouizdad - JS Kabylie 18:15 Biskra - Oran 18:15- USM Alger 18:15 Magra - ...