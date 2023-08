Conference League 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di domenica 13 agosto 2023) Uefa Europaal via. Si parte con i primi turni preliminari, primo step di un percorso che porterà fino alla finalissima del 1° giugno allo alla OPAP Arena di Atene. Terza edizione per la terza competizione europea, che al momento non sa ancora se vedrà rientrare la Juventus o la Fiorentina, finalista della scorsa stagione che in campionato si è qualificata proprio sotto i bianconeri. Sportface.it vi terrà compagnia dalla prima fino all’ultima partita di questa edizione, con la speranza di vedere ancora una finalista italian. ITerzo turno di qualificazione Ritorno Giovedì 17 agosto Ore 17:00, Aktobe-Sepsi Sfantu Gheorghe Ore 18:00, Lincoln Red Imps-Balkani Ore 18:00, Pogon-Gent Ore 18:00, Pyunik-Bodo/Glimt Ore 19:00, Ferencvaros-Hamrus Spartans Ore 19:00, Maccabi ...

Tornata alla Kombetare Arena di Tirana , dove nel 2021/22 alzò al cielo la, la Roma ha archiviato in Albania il suo precampionato. Domenica 20 agosto il debutto in campionato all'...In ogni caso, nella peggiore delle ipotesi, per la squadra di Klaksvík sarà almeno fase a gironi di. Ma come è possibile Arrivati al terzo turno preliminare della massima ...Poi, vista l'esclusione della Juventus dalle Coppe Europee, parteciperà nuovamente alla, dopo la sconfitta in finale nella passata edizione per opera del West Ham. Attesi i debutti ...

Conference League, risultati andata terzo turno preliminare: Becao guida il Fenerbahce, cinquina Bruges Calciomercato.com

José Mourinho decide di togliere Aouar senza fare entrare nessuno e la sua Roma resta in dieci come gli avversari. Una scelta dettata dal fair play ma anche dalla necessità di non far infortunare ness ...