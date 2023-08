Con la fine del reddito di cittadinanza torni il sacrificio

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 13 agosto 2023) Il mese di agosto porta tradizionalmente con sé la tipica atmosfera del quiescite pusillum: il rallentare dei ritmi di lavoro e degli impegni sui diversi fronti consente a tutti di avere il tempo per riflettere e di fare alcune considerazioni, sia nella dimensione della vita personale sia in quella comunitaria. In questi giorni stavo pensando alla questione deldiche porta, inevitabilmente, con sé il problema del lavoro, soprattutto il lavoro dei giovani. Questionedi: chi mi conosce sa che sono sempre stata contraria alla sua introduzione. Ildi, infatti, ha innescato tutta una serie di illiceità e di truffe che sono andate tutte ai danni delle tasche dei cittadini che pagano le tasse. Chiaro che le fasce a ...