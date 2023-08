(Di domenica 13 agosto 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nell’appuntamento con il report di AEW, come ogni weekend lo show ci accompagna. Show che sta sorprendendo sempre di più e di certo, anche questa settimana ha molto da offrire. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: Tony Schiavone chiama sul ring Ricky Starks e lo informa che viste le sue azioni di settimana scorsa, ha ricevuto una sospensione di 30 giorni. Absolute non la prende benissimo e promette che sarà aogni settimana nonostante la sospensione perché è lui il vero volto dello show. Nel mentre Starks si lascia andare a qualche frecciatina verso CM. The Acclaimed vs Iron Savages (3 / 5) Un buon opener dal buon lottato, gli Acclaimed riescono a controllare la prima parte del match abbastanza facilmente. Gli avversari però non ...

Debutta in Corea nel, mentre il lancio in Europa e USA avverrà nel 2024. Nuova Hyundai Santa ... Il Forward- Avoidance Assist 2.0, il Lane Following Assist 2 e altri sistemi aiutano a ......sistema di allarme posteriore basato su radar e i sistemi di assistenza come il Forward- ... Il lancio del nuovo Hyundai Santa Fe è previsto in Corea nella seconda metà dele in Nord ...Ma non mancano Intelligent Speed Limit Assist , Rear Cross - Traffic- Avoidance Assist, ... DA QUANDO Il lancio di nuova Santa Fe è previsto in Corea nella seconda metà del, in Nord ...

Collision 12.08.2023 CM Punk, accetti o accetti la sfida Zona Wrestling

A man has been hospitalised following a serious road traffic collision involving a lorry and a car in Kilkenny yesterday afternoon.A teenage girl who was a passenger in a car has died after it was in collision with a second vehicle on the B5030 Ashbourne Road in Uttoxeter ...