CM com – Sassuolo | Berardi escluso dal match di Coppa Italia | i motivi | Mercato

(Di domenica 13 agosto 2023) 2023-08-13 18:03:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Ilditra Cosenza elancia segnali di, che si legano al nome di Domenico. L’esterno d’attacco neroverde, poco impiegato in questo precampionato da Dionisi, è statodaldi, per il quale non è sceso nemmeno in panchina. I– Diverse le ipotesi che riguardano l’assenza diper ildelle 18. Sicuramente si fa strada l’ipotesi Juventus, accostata ormai da tempo al giocatore e possibile destinazione in caso di addio al. La sua assenza potrebbe essere legata anche ad un ...

Secondo le ultime notizie del calciomercato 2023, la società bianconera pensa all'esterno delper rinforzare la rosa a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Berardi, nato e ...Per arrivare a lui, in questo mercato, il passaggio richiesto dalpotrebbe prevedere lo spostamento in Emilia di Samuel Iling JR e di Matias Soulé , ancora non sufficientemente maturi per ...Più probabile il suo rientro per Napoli -di domenica 27 agosto.

Cosenza-Sassuolo dove vederla: Sky, Rai, Mediaset o DAZN ... Goal.com

Le formazioni ufficiali di Cosenza-Sassuolo, gara in programma alle ore 18.00 allo stadio 'San Vito-Marulla', valida per i 32esimi di Coppa Italia: ...Il match di Coppa Italia tra Cosenza e Sassuolo lancia segnali di mercato, che si legano al nome di Domenico Berardi. L'esterno d'attacco neroverde, poco impiegato in questo precampionato da Dionisi, ...