Classifica ATP Race | Sinner saldamente quarto | Finals di Torino ormai in cassaforte

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Con l’ingresso in finale nel tabellone di singolare maschile del torneo di Toronto 2023, Jannikha incamerato ulteriori 240 punti utili per laATP: nel complesso quelli guadagnati da inizio settimana passano da 360 a 600, mentre la vittoria nel torneo ne porterebbe altri 400, per 1000 totali. Jannikpuntella la quarta posizione dellato Turin, portandosi a quota 3775: anche in caso di trionfo in Canada, l’azzurro non potrebbe andare oltre il 4° posto, ma potrebbe issarsi comunque a quota 4175 grazie ai 400 punti in ballo nel match odierno. Sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur, inoltre,vedrebbe crescere il proprio margine sugli inseguitori: va ricordato che allesi qualificano i primi 7 dellae poi anche l’ottavo qualora ...