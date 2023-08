Clamoroso | Mancini si è dimesso da Ct della Nazionale

(Di domenica 13 agosto 2023) Terremoto per laitaliana, si èRoberto. “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Robertodalla carica di Commissario Tecnicoitaliana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra. Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a UEFA Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la FIGC comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo CT...

: Robertolascia l' Italia . Il commissario tecnico della Nazionale, a pochi giorni dall'annuncio di Gravina di essere a capo di tutta la struttura azzurra e del progetto Italia come ...Unpasso indietro: Robertorimette il suo incarico di Ct della nazionale. Dimissioni, addio all'Italia e all'azzurro. La notizia, che Libero è in grado di anticiparvi in esclusiva, ...Azzurre già a casa, eliminate dal Sudafrica ai gironi dopo il0 - 5 con la Svezia. Una ... i fallimenti, dall'Under 21 all'Italdonne, per tacere dell'Italietta difuori dai Mondiali, ...

Clamoroso Mancini: è sul punto di dimettersi Alfredo Pedullà

Al Barbera primo tempo completamente dominato dall'Italia. La squadra di Mancini gioca nella metà campo della Macedonia del Nord e ci prova a ripetizione con Emerson, Barella, Insigne, Immobile.Roberto Mancini si sarebbe dimesso dal suo ruolo di ct della Nazionale italiana. L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano Libero e in questi minuti è stata ripresa anche da tutta la concorrenza ...