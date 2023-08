Clamoroso Italia | Mancini si dimette dalla Nazionale | è UFFICIALE

(Di domenica 13 agosto 2023) Roberto, commissario tecnico della, si è dimesso dall’incarico. Ecco l’ufficialità da parte della FIGC Roberto, commissario tecnico della, si è dimesso dall’incarico. Ecco il comunicatodella FIGC. COMUNICATO – La Federazionena Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Robertocarica di Commissario Tecnico dellana, ricevute ieri nella tarda serata. Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare ...

: Roberto Mancini lascia l'. Il commissario tecnico della Nazionale, a pochi giorni dall'annuncio di Gravina di essere a capo di tutta la struttura azzurra e del progettocome ...Unpasso indietro: Roberto Mancini rimette il suo incarico di Ct della nazionale. Dimissioni, addio all'e all'azzurro. La notizia, che Libero è in grado di anticiparvi in esclusiva, ...... potrebbe lasciare l'per dodici milioni di euro - continua Sport1 - e le offerte non mancherebbero: club dalla Turchia, dalla Germania - si ipotizza anche unritorno all'Eintracht - ...

Clamoroso Italia, Mancini si dimette: non è più il CT della Nazionale Fantacalcio ®

Roma, 24 mar. (askanews) - Un missile di Trajkovski a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari elimina l'Italia per la seconda volta consecutiva dal campionato del mondo. Nel 2017 fu la Svezia a ...Roberto Mancini si sarebbe dimesso dal suo ruolo di ct della Nazionale italiana. L'indiscrezione è stata lanciata dal quotidiano Libero e in questi minuti è stata ripresa anche da tutta la concorrenza ...