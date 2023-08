Clamoroso in Nazionale | si è dimesso il CT Mancini!

(Di domenica 13 agosto 2023) Fulmine a ciel sereno in casa dellaazzurra. Roberto Mancini ha messo fine alla sua avventura sulla panchina dell’Italia. Si chiude ufficialmente qui l’esperienza sulla panchina dellaitaliana per l’allenatore Roberto Mancini. Il tecnico ha deciso di dimettersi dall’incarico di commissario tecnico. A dare l’annuncio è stata la stessa FIGC tramite un comunicato. La nota ufficiale “La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico dellaitaliana, ricevute ieri nella tarda serata. Roberto Mancini si è– LaPresse – spazionapoli.it Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a ...

